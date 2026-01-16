Beleza Black 2026 abre inscrições para seletivas de bairros em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Gabriela Araújo
Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 14:26
As inscrições para o Beleza Black 2026 estão abertas. O concurso, que já descobriu grandes talentos da moda, como Gabriel Pitta, Marcelo Lima, Gisele Moraes, Ivana Pires, Lucas Evangelista, Raissa Santos e Leonardo Hellber, retorna nesse ano com seletivas em alguns bairros em Salvador.
Uma delas acontecerá nesta sexta-feira (16), às 15h, no Programa Avançar, localizado na Rua Nossa Senhora da Paz, no Bairro da Paz. Interessados em participar devem ter entre 4 e 65 anos, se autodeclararem negros e preencher um formulário, disponibilizado no perfil oficial do concurso no Instagram, ou por meio do WhatsApp, no número (71) 99971-0787.
Beleza Black 2025
"A intenção é trazer candidatos, conhecer novos perfis, não somente para o concurso, mas também para fazerem parte da agência [One Models]. Esses candidatos que serão aprovados nos bairros já são finalistas e cada um vai representar o seu bairro ou a rua onde mora. Eles participam de todo o processo de treinamento, aulas de passarela, que consiste o Beleza Black", detalhou Pepê Santos, diretor artístico e coreógrafo do Beleza Black.
A grande final do concurso acontecerá em junho, na capital baiana. O local e a data serão divulgados nos próximos dias. O evento contará com desfile coreográfico assinado por Pepê.
Complexo de Bairros do Nordeste de Amaralina (Chapada do Rio Vermelho/Santa Cruz/ Vale das Pedrinhas/Nordeste de Amaralina)
Local: Casa Nordesteeusou
Data: 23/01
Horário: 17h
Cajazeiras
Local: Espaço Boca de Brasa
Data: 25/01/2026
Horário: 10h
O concurso é composto pelas categorias Baby (4 e 5 anos), Mini (6 e 7 anos), Mirim (8 a 10 anos), Pré-teen (11 a 14 anos), Juvenil (15 a 17 anos), Adulto (18 a 45 anos) e Master (50+). Cada uma delas terá um casal vencedor. A agência One Models Bahia, responsável pelo concurso, repassará para as categorias adulto, juvenil e master, além das faixas de vencedores, uma bonificação em dinheiro individual, além de produtos, contrato de agenciamento por dois anos com a empresa para trabalhos futuros, material fotográfico, workshop e orientação para encaminhamento às agências de modelos parceiras em São Paulo.
Nas categorias infantis, os vencedores também levam a faixa de campeão para casa, agenciamento por dois anos, material fotográfico, brindes e workshop para modelos. Com 28 anos de existência, o Beleza Black surgiu como parte de ações afirmativas para a comunidade negra, valorizando a cultura e a beleza afrodescendente. Além disso, o evento também tem como objetivo ajudar a instituição Lar Vida, que cuida de crianças portadoras de mutação genética.