Beleza Black 2026 abre inscrições para seletivas de bairros em Salvador

Concurso de moda voltado para pessoas negras aceita candidatos de 4 a 65 anos; veja como participar

  • G

  • Gabriela Araújo

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 14:26

Beleza Black 2025
Beleza Black 2025 Crédito: Alain Zamrini

As inscrições para o Beleza Black 2026 estão abertas. O concurso, que já descobriu grandes talentos da moda, como Gabriel Pitta, Marcelo Lima, Gisele Moraes, Ivana Pires, Lucas Evangelista, Raissa Santos e Leonardo Hellber, retorna nesse ano com seletivas em alguns bairros em Salvador.

Uma delas acontecerá nesta sexta-feira (16), às 15h, no Programa Avançar, localizado na Rua Nossa Senhora da Paz, no Bairro da Paz. Interessados em participar devem ter entre 4 e 65 anos, se autodeclararem negros e preencher um formulário, disponibilizado no perfil oficial do concurso no Instagram, ou por meio do WhatsApp, no número (71) 99971-0787.

Beleza Black 2025

Kaliane Oliveira e Bernardo Barbosa, vencedores da categoria Adulto do Beleza Black 2025 por Vini Pessoa
Miraildes Alcântara, vencedora da categoria Master do Beleza Black 2025 por Vini Pessoa
João Dantas, vencedor da categoria Juvenil do Beleza Black 2025 por Vini Pessoa
João Dantas, vencedor da categoria Juvenil do Beleza Black 2025 por Vini Pessoa
Lara Ferreira, vencedora da categoria Juvenil do Beleza Black 2025 por Vini Pessoa
Beleza Black 2025 por Alain Zamrini
Beleza Black 2025 por Alain Zamrini
1 de 7
Kaliane Oliveira e Bernardo Barbosa, vencedores da categoria Adulto do Beleza Black 2025 por Vini Pessoa

"A intenção é trazer candidatos, conhecer novos perfis, não somente para o concurso, mas também para fazerem parte da agência [One Models]. Esses candidatos que serão aprovados nos bairros já são finalistas e cada um vai representar o seu bairro ou a rua onde mora. Eles participam de todo o processo de treinamento, aulas de passarela, que consiste o Beleza Black", detalhou Pepê Santos, diretor artístico e coreógrafo do Beleza Black.

A grande final do concurso acontecerá em junho, na capital baiana. O local e a data serão divulgados nos próximos dias. O evento contará com desfile coreográfico assinado por Pepê.

Confira os locais das próximas seletivas

Complexo de Bairros do Nordeste de Amaralina (Chapada do Rio Vermelho/Santa Cruz/ Vale das Pedrinhas/Nordeste de Amaralina)

Local: Casa Nordesteeusou

Data: 23/01

Horário: 17h

Cajazeiras

Local: Espaço Boca de Brasa

Data: 25/01/2026

Horário: 10h

Premiação

O concurso é composto pelas categorias Baby (4 e 5 anos), Mini (6 e 7 anos), Mirim (8 a 10 anos), Pré-teen (11 a 14 anos), Juvenil (15 a 17 anos), Adulto (18 a 45 anos) e Master (50+). Cada uma delas terá um casal vencedor. A agência One Models Bahia, responsável pelo concurso, repassará para as categorias adulto, juvenil e master, além das faixas de vencedores, uma bonificação em dinheiro individual, além de produtos, contrato de agenciamento por dois anos com a empresa para trabalhos futuros, material fotográfico, workshop e orientação para encaminhamento às agências de modelos parceiras em São Paulo.

Nas categorias infantis, os vencedores também levam a faixa de campeão para casa, agenciamento por dois anos, material fotográfico, brindes e workshop para modelos. Com 28 anos de existência, o Beleza Black surgiu como parte de ações afirmativas para a comunidade negra, valorizando a cultura e a beleza afrodescendente. Além disso, o evento também tem como objetivo ajudar a instituição Lar Vida, que cuida de crianças portadoras de mutação genética.

