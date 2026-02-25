MODA

Modelo baiana de Pirajá, Iasmin Reis estampa campanha da Dolce & Gabbana na Times Square

Radicada em Nova York, ela consolida trajetória internacional iniciada em Salvador ao participar das principais temporadas de desfiles

Gabriela Cruz

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 16:41

Iasmin Reis na campanha da Dolce & Gabbana Crédito: Reprodução/Redes sociais

A modelo baiana Iasmin Reis amplia sua projeção internacional ao estampar a campanha mais recente da Dolce & Gabbana na Times Square, em Nova York, ao mesmo tempo em que consolida sua presença nas principais semanas de moda do circuito global. Radicada na cidade norte-americana, ela acaba de desfilar pela segunda vez para a Ralph Lauren, integrou o casting da Carolina Herrera e segue agora para novos compromissos em Paris.

Quem circula por um dos endereços mais emblemáticos da publicidade mundial pode ver a imagem da jovem modelo ocupando os telões da Times Square. A veiculação da campanha marca mais uma etapa de uma trajetória que vem ganhando escala internacional a cada temporada. Na última semana, durante a Semana de Moda de Nova York, Iasmin participou do desfile de inverno 2026 da Ralph Lauren e também esteve na apresentação da Carolina Herrera.

Iasmin Reis 1 de 33

Nascida no bairro de Pirajá, em Salvador, Iasmin foi descoberta aos 13 anos pela agência baiana Home Model. Desde então, construiu uma carreira com passagens por Rússia, Milão, França, Grécia e Istambul. Em São Paulo, é representada pela agência Evol, mantendo uma atuação articulada entre o mercado brasileiro e o exterior.

Um dos marcos recentes de sua trajetória foi o desfile da Chanel, em abril do ano passado, na apresentação da coleção Cruise 2026. O evento aconteceu no hotel Villa d’Este, às margens do Lago de Como, na Itália, e reuniu celebridades como Fernanda Torres, Keira Knightley e Lupita Nyong'o, figurando entre os momentos de maior visibilidade do calendário internacional.

Em 2024, a modelo integrou ainda o desfile comemorativo de 10 anos do Afro Fashion Day, maior evento de moda negra do Brasil, realizado pelo Jornal Correio desde 2015. Na ocasião, usou um look assinado por Filipe Dias, confeccionado com tecidos da Cooperativa de Costureiras de Inhambupe, reforçando a conexão entre moda, identidade e economia criativa.