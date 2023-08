As perspectivas da reforma tributária

Artigo. Crédito: Arte CORREIO

Muito tem se falado do texto da reforma tributária aprovada recentemente na Câmara dos Deputados. Alguns textos extremamente pessimistas, com a “certeza” de que vai haver o aumento de 100% da carga tributária, enquanto outros opinativos foram extremamente otimistas, com a indicação de que agora o país vai decolar.



Não é tão simples assim.



A reforma tributária aprovada estabelece premissas importantes para alterações significativas do Sistema Tributário Nacional, mas ainda tem muita coisa em aberto e sem uma definição mínima para avaliação.

A complexidade do sistema brasileiro é amplamente reconhecida, pois, no Brasil, gasta-se muito para simplesmente cumprir obrigações fiscais (e não propriamente pagar o tributo). Dados divulgados pelo Banco Mundial demonstraram que o empresário brasileiro é o que mais gasta horas (1.501) cumprindo suas obrigações fiscais, quantia 50% maior que a da Bolívia (segundo colocado) e 6 vezes maior que a média mundial. Isto claramente representa um custo elevadíssimo com burocracia, que acaba penalizando o empresário e, por óbvio, o consumidor.

Existe uma boa perspectiva, neste ponto, pois há uma clara pretensão de reduzir a complexidade do sistema com a redução da quantidade de tributos existentes (IPI, PIS, COFINS, ISS e ICMS deixariam de existir) e consolidação em dois novos: o IBS e a CBS. Com isto, haverá a diminuição da quantidade de obrigações acessórias, reduzindo um custo relevante para o empresariado.

Mas existem também riscos.

Há um justo receio, por parte da iniciativa privada, de que a carga tributária seja elevada, pois ainda falta definir os valores das alíquotas que serão estabelecidas pelos entes tributantes. E um dos setores que mais pode ser prejudicado é o setor de serviços, que é o que mais emprega no país.

Isto porque o IBS unificaria dois impostos (ICMS e ISS) que historicamente são bem diferentes em termos de carga: o ICMS sempre teve uma alíquota muito maior (em média 20%) que a do ISS (5%). Ao fazer uma simples média ponderada, os produtos poderiam ter redução de custo tributário, enquanto os serviços teriam uma majoração de carga. Mas, repita-se, ainda não houve definição quanto as alíquotas dos tributos.

Deve-se, ressaltar, no entanto, que ainda há muito a ser discutido no Congresso Nacional, posto que a reforma atribuiu à lei complementar a definição de vários pontos relevantes a serem implementados, bem como estabeleceu um longo período de transição a ser observado.

Em outras palavras, a reforma aprovada não será aplicada de imediato e ainda tem vários pontos que serão definidos em lei complementar.