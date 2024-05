Desenvolvimento

Programa de educação empreendedora do BNB é premiado

Agência de desenvolvimento recebe reconhecimento internacional por apoio a startups

Da Redação

Publicado em 17 de maio de 2024 às 09:18

BNB lançou programa de apoio a startups em 2021 Crédito: Divulgação

A Associação Latino-Americana de Instituições Financeiras de Desenvolvimento (Alide) concedeu ao Banco do Nordeste (BNB) prêmio em reconhecimento às boas práticas de informação, assistência técnica e responsabilidade social. A premiação foi entregue nesta quinta-feira (dia 16) durante a 54ª Reunião Anual da Associação Latino-Americana de Instituições Financeiras de Desenvolvimento (Alide). O evento ocorre até sexta-feira, 17, na sede do BNB, em Fortaleza.

O prêmio reconheceu a relevância do programa de Educação Empreendedora, lançado em 2021 pelo BNB. O projeto seleciona aceleradoras para promover o empreendedorismo inovador e o desenvolvimento sustentável de startups, por meio de capacitações e oportunidades de negócios, na área de atuação do BNB, que abrange os nove estados nordestinos e parte dos estados de Minas Gerais e do Espírito Santo.

Por meio do programa, cada startup é acompanhada por até 12 meses, para desenvolver soluções inovadoras em áreas como agricultura sustentável, tecnologia, educação e saúde. Além de treinamentos, mentorias e eventos de networking, são premiadas as startups com melhor desempenho em dois módulos: Ideação e Tração.

No primeiro módulo, são contempladas empresas com produtos disponíveis no mercado, enquanto o segundo contempla empresas com projetos inovadores, ainda em fase inicial. As premiações contam com recursos do Fundo de Desenvolvimento Econômico, Científico, Tecnológico e de Inovação (Fundeci).