ABALOS SÍSMICOS

Após tremor de terra na quarta-feira (24), Jaguarari registra mais de 70 abalos sísmicos em um dia

Abalos foram registrados pelo Laboratório de Sismologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Os moradores de Jaguarari, cidade do centro-norte do estado, viveram momentos de tensão na última semana devido a tremores de terra. Na quarta-feira (24), um sismo com magnitude preliminar calculada em 3.6 na escala Richter (mR) chegou a balançar casas e rachar tetos. Um dia depois, outros 74 abalos de menor intensidade foram detectados no município.