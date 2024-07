ABALO SÍSMICO

Jacobina registra segundo tremor de terra em menos de 10 dias

Em julho, a Bahia registrou seis eventos sísmicos: dois em Jacobina, três em Jaguarari e um no Recôncavo Baiano

Da Redação

Publicado em 24 de julho de 2024 às 20:39

Jacobina, no norte da Bahia Crédito: Divulgação/Prefeitura de Jacobina

Um novo tremor de terra foi registrado na cidade de Jacobina, no norte da Bahia, na madrugada desta quarta-feira (24). O sismo aconteceu às 0h58, horário de Brasília, com magnitude preliminar calculada em 1.6 mR.

Segundo o Laboratório Sismológico (LabSis) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), moradores da região onde foi identificado o tremor não relataram sentir o sismo.

O último evento sísmico registrado no estado da Bahia foi no dia 17 de julho, na região do Recôncavo Baiano, quando um tremor de magnitude aproximada em 2.2 mR abalou a região.

Mais tremores na Bahia

Outro tremor de terra foi registrado pelo LabSis/UFRN no município de Jacobina na última segunda-feira (15). O sismo ocorreu às 14h34, horário de Brasília, com magnitude preliminar calculada em 1.8 mR.

No mesmo dia, a terra balançou no município de Jaguarari, com um tremor de magnitude aproximada em 1.8 mR. Em 13 de julho, mais um tremor foi registrado em Jaguarari. O sismo ocorreu às 12h57, horário de Brasília, com magnitude de 2.2 mR.

Boletim

Em julho, até esta quarta-feira (24), a Bahia registrou seis eventos sísmicos: dois em Jacobina, três em Jaguarari e um no Recôncavo Baiano. No mês de junho, foram 11 abalos no estado. Cinco deles, em Jacobina.