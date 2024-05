ABALOS SÍSMICOS

Município baiano registra 88 tremores de terra em um dia

Os sismos foram sentidos em Jaguarari, no centro-norte do estado

Publicado em 23 de maio de 2024 às 20:05

O município de Jaguarari, no Centro-Norte do estado registrou 88 tremores de terra na última terça-feira (21). Dados do Laboratório Sismiológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Labsis/UFRN), apontam que o munícipio registrou 8 abalos sísmicos acima de 2 na escala Richter (mR).

O primeiro tremor ocorreu às 06h37 e teve magnitude preliminar de 2.2 mR. Outros sismos foram registrados durante o dia e sentidos pela população da região. O tremor mais forte foi sentido às 15h58, com uma magnitude de 2.7 mR. O último registro ocorreu às 18h40, com magnitude de 2.0 mR

O último sismo registrado em Jaguarari ocorreu em 27 de abril, quando uma série de tremores marcaram em média 1,8mR. O Labsis/UFRN aponta que o município é o local com maior incidência do fenômeno na Bahia em 2024, com cerca de 25 tremores acima de 1,5mR, escala mínima contabilizada nos boletins do laboratório. O número representa 39,68% dos abalos sísmicos registrados na Bahia (63).

Segundo o professor e coordenador do Labsis/UFRN, Aderson Nascimento, a alta incidência de terremotos em Jaguarari é causada pela reativação de falhas geológicas na região. "Quando pressionadas pelo movimento das placas tectônicas, elas liberam a energia acumulada na forma de eventos sísmicos. o fato dessas cidades estarem no meio das placas não impede a ocorrência desses fenômenos", explica.