Mulher invade estabelecimento e esfaqueia funcionária em Santo Antônio de Jesus

Uma atendente de loja foi esfaqueada em um estabelecimento comercial na tarde desta terça-feira (23). O caso aconteceu no bairro Alto de Santo Antônio, no município de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano. De acordo com a Polícia Civil (PC), a vítima teria 19 anos e foi socorrida para um hospital da região. Não informações sobre o seu estado de saúde.