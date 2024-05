Idosa de 81 anos é transportada às pressas para Salvador com suspeita de AVC

Uma paciente de 81 anos com diagnóstico de suspeita de acidente vascular cerebral (AVC), em Ilha de Itaparica, no município de Vera Cruz, foi transportada pelo helicóptero do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) para atendimento especializado. A mulher foi levada para o Hospital Municipal de Salvador através do Grupamento de Operações Aéreas (GOA) na tarde desta quarta-feira (22).