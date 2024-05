SEGURANÇA

Bombeiros fazem ação em toda a Bahia para fiscalizar de estabelecimentos podem funcionar

Estabelecimentos serão fiscalizados pela Operação Bombeiro Total nesta segunda-feira (20)

Gilberto Barbosa

Publicado em 20 de maio de 2024 às 14:33

Bombeiros realizam Operação Bombeiro Total nesta segunda-feira (20) Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Os bombeiros vão partir em mais uma missão. Após parte da equipe ir para o Rio Grande do Sul, agora é a vez de outra equipe fazer uma ação preventiva em toda a Bahia. O objetivo é checar se os prédios comerciais e residenciais estão em condições de acolher a população.

Edificações como comércios, condomínios residenciais, galpões e fábricas serão vistoriadas durante o dia. Até o momento, 1.300 estabelecimentos foram fiscalizados na Bahia pelos bombeiros, que seguiram um roteiro previamente estabelecido pela corporação para as viaturas. Ao todo, 700 militares estão atuando na Bahia, sendo 300 bombeiros em Salvador e região metropolitana e mais 400 no interior do estado.

Para comprovar a segurança das edificações contra incêndios, os proprietários de estabelecimentos comerciais e prédios residenciais deverão obter o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB). O documento certifica a efetividade dos sistemas de prevenção a incêndios dos locais e será de extrema importância nesta segunda-feira (20), quando o Corpo de Bombeiros (CBM-BA) realiza a Operação Bombeiro Total, com ações de fiscalização em todo o estado.

“Essa operação visa buscar a regularização das edificações com a AVCB no estado. Os locais serão fiscalizados com vistas a terem esse documento. O bombeiro vai verificar se a edificação tem o AVCB, se o extintor está dentro da validade, se a sinalização está correta, se há iluminação para emergência e se os equipamentos de segurança estão dentro da normalidade”, afirmou o comandante do Comando de Segurança Contra Incêndio (CSCI), Lanusse Araújo.

Segundo o Comandante Geral do CBM-BA, coronel Adson Marchesini, o auto é um conjunto de normas pré-estabelecidas de combate a incêndio que deverão ser seguidas pelas edificações, com o objetivo de garantir uma maior segurança das pessoas em casos de incidentes com chamas.

“Caso aconteça uma ocorrência no seu prédio, por exemplo, o cidadão vai ter a possibilidade de sair com a maior segurança. Existem normas pré-estabelecidas que a edificação deve seguir para garantir a proteção dos usuários em casos de acidentes ou incêndios e que elas possam ser evacuadas ou saírem com segurança daquele lugar”, afirmou.

Para obter o auto de vistoria, é necessário atender critérios que variam de acordo com as características da edificação. Em caso de edificações de baixo risco à vida e a propriedade, por exemplo, serão analisados a presença de extintores e sinalizações de emergência. Lanusse explica que o número de itens necessários aumenta concomitantemente ao grau de risco. A regularização pode ser solicitada através do site do Corpo de Bombeiros: http://www.cbm.ba.gov.br/portal/edificacao

“Caso a documentação não esteja regularizada, o morador é notificado e terá um prazo de 60 dias para resolver as pendências com o corpo de bombeiros. É importante estar com o auto de vistoria em dia para que em caso de um incêndio, a edificação tenha o mínimo de equipamentos necessários para que um morador ou brigadista possa operar em casos de incêndio”, disse.

A Operação foi lançada durante cerimônia no auditório do Centro de Operações e Inteligência (COI), ligado à Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA). Presente no evento, o secretário da pasta Marcelo Werner destaca o caráter educativo da ação. “Essa é uma ação mais emblemática que busca fortalecer a conscientização da população, que pode usar o disque denúncia ou o número 181 para denunciar locais onde há precariedades nas suas instalações no combate contra o incêndio”, disse.