Dois homens são presos por furto de baterias de torre de internet no sul da Bahia

Dois homens foram presos em flagrante por policiais da 23ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) de Eunápolis, por roubo de baterias e outros equipamentos de torres de internet no município de Santa Cruz Cabrália, no sul do estado, na última terça-feira (21).