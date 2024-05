GEEK

Concurso de cosplay premia em até R$ 400 no Shopping Bela Vista

Evento será neste sábado

Da Redação

Publicado em 23 de maio de 2024 às 16:15

Concurso de cosplay Crédito: Divulgação

Para celebrar o Dia do Orgulho Geek, comemorado neste sábado (25), o Shopping Bela Vista vai realizar a segunda edição do Super Cosplay. O evento, que promove um desfile de personagens de animes, mangás, HQ’s e ícones da cultura pop, acontece a partir das 13h, no Palco do Bela (Piso L2). No encontro, a comunidade geek baiana irá concorrer a diversos prêmios, como dinheiro, vale compras e brindes do shopping, além de desfrutar de música ao vivo e muitas surpresas.

O concurso é uma iniciativa do Shopping Bela Vista em parceria com a Equipe Cosnection e tem apoio das lojas Piticas, Livraria LDM e São Jogue. São duas modalidades: Desfile Cosplay Tradicional e Desfile Coscriativo. Na categoria tradicional, a comissão irá avaliar a fidelidade do figurino de acordo com a referência enviada, acabamento e apresentação (interpretação do personagem, qualidade, desenvoltura no palco e originalidade). Já na categoria Coscriativo, será avaliada a criatividade do participante ao recriar determinado figurino de personagem de uma forma inovadora.

Premiação Desfile Tradicional

O 1° lugar vai ganhar um troféu e R$ 400,00 no PIX;

O 2° lugar vai receber um troféu e R$ 300,00 no PIX;

O 3º lugar será premiado com um troféu e R$ 200,00 no PIX;

O 4° lugar vai ganhar R$ 100,00 no PIX;

O 5º lugar vai receber R$ 100,00 no PIX.

Premiação Desfile Coscriativo

O 1° lugar vai ganhar um troféu mais R$ 100,00 no PIX

O 2° lugar vai receber R$ 50,00 no PIX;

O 3° lugar vai ser premiado com R$ 50,00 no PIX.

Além das premiações, a segunda edição do Super Cosplay contará com roda de conversas, apresentação da Dragg Wesley, Desfile CosKids (desfile de crianças fantasiadas com personagens, princesas e heróis) e atrações musicais. As inscrições para participar das competições podem ser feitas através do site oficial do evento ou acessando o perfil do Instagram do Shopping Bela Vista.

SERVIÇO

Super Cosplay Bela Vista

Data: 25 de maio (sábado)

Horário: a partir das 13h

Local: Palco do Bela - Praça de alimentação do Shopping Bela Vista (piso L2)