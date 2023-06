Concurso Super Cosplay reúne comunidade geek na Bahia e prêmios para melhores fantasias

. Crédito: Marina Silva / CORREIO

Batman, Rafael do quarteto Tartarugas Ninjas, Mística do X-Men, Doutor Estranho e vários outros personagens conhecidos no mundo geek se reuniram na primeira edição do concurso Super Cosplay do Shopping Bela Vista, que aconteceu neste domingo (4), em Salvador.



A ideia era poder celebrar a arte do cosplay e abraçar a comunidade geek baiana, que se reuniam sempre em eventos de cultura japonesa, como o Bon Odori. Um grande desfile de personagens de animes, mangás, HQ’s e ícones da cultura pop disputaram o concurso, que chamou a atenção por quem passava pelo segundo piso do centro comercial.

No evento, para ganhar os prêmios, os jurados avaliaram criatividade, engenhosidade e figurino dos participantes nas duas modalidades, cosplay tradicional e desfile Chibi (infantil).

O 1° lugar ganha R$ 500 reais em dinheiro + R$ 300 reais em vale compras na loja geek Piticas, do Bela Vista, o 2° lugar receberá R$ 300 reais em dinheiro + R$ 200 reais em vale compras na Piticas e o 3° lugar, R$ 200 reais em dinheiro + R$ 100 reais em vale compras da Piticas.

Conforme a analista de Marketing do Bela Vista, Michele Rodrigues, as inscrições foram esgotadas em menos de 24 horas, e o shopping precisou aumentar a quantidade de inscritos, de 30 para 40.

"O shopping já gosta de abraçar o grupo geek. A gente teve uma grande surpresa com a quantidade de vagas. A gente consegue ver que é algo atrativo para a família que sempre vem aos domingos. Falta oportunidade e visibilidade nesse seguimento aqui na Bahia, o Bela enxergou a potência do mundo geek, principalmente para aqueles que investem com maquiagem, acessórios, a vestimenta, então estaremos sempre de portas abertas", explica.

A loja patrocinadora do evento, a Piticas, é uma das marcas mais queridas no seguimento do vestuário geek no Brasil. A proprietária da loja que fica no Bela Vista, Viviane Berni, entendeu que deveria abrir as portas para esse seguimento.

"É uma satisfação fazer parte, o shopping proporcionando e valorizando o mundo geek. Cada vez mais esse pessoal que faz cosplay estão procurando exibir seus talentos, são amantes desse mundo, espero que esse concurso se estenda também para outros meses ou no próximo ano", comenta.

A grande vencedora foi Beatriz Maria, de 24 anos. A jovem é formada em administração e faz pós-graduação em Marketing, é referência no ramo de cosplay na Bahia e acumula mais de 19 mil seguidores nas redes sociais. Na competição, ela foi a personagem Show White, do jogo japonês SinoALICE.

"Atualmente eu viajo para São Paulo porque sempre sou convidada pela Mihoyo [empresa chinesa de desenvolvimento de jogos eletrônicos e animação], sou uma das cosplay oficiais desse evento. Então eles vão pegando várias pessoas do Brasil inteiro. A minha roupa, na época que paguei, foi por volta de R$ 650, mas agora deve custar em torno de R$ 2 mil", explica. Beatriz Maria, vencedora do concurso de cosplay (Foto: Marina Silva / CORREIO) Havia também outros personagens disputando o concurso. O Batman, na verdade, é Guilherme, de 28 anos. Preferindo não expor o nome completo verdadeiro, o jovem explica que é uma forma de manter a identidade longe da área artística, que começou ainda quando pequeno junto com o amor do pai pelo personagem 'morcegão' da DC Comics.

"Hoje eu vivo assim, dormindo em posto de gasolina, rodoviária, saí do Rio Grande do Sul, estou visitando bastante lugares. O traje fica em torno de 10 kg, mas 5 kg dos acessórios. No meu investimento eu desembolsei uns R$ 7 mil. Consegui ajuda do pessoal da internet, já que o meu projeto fazendo evento beneficente ajudava as pessoas pelo país. Mas o valor não é nada comparado com a alegria das crianças", detalha. Cosplays concurso (Foto: Marina Silva / CORREIO) Já Miguel Mário, bancário e artista, de 38 anos, começou a fazer cosplay do Mário Brós em 2011, chegando a fazer outros personagens também a cada evento, se firmando em um dos irmãos do quarteto Tartarugas Ninjas. Segundo ele, o valor da fantasia chegou a R$ 600, mas com a ajuda mãe costureira, conseguiu os tecidos e fez o casco do animal.