ATIVIDADE SÍSMICA

Bahia registra cinco tremores de terra em março, aponta Labsis

De acordo com Boletim Sísmico do Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Labsis - UFRN), durante o mês de março, a Bahia registrou cinco abalos sísmicos. Os tremores ocorreram nos municípios de Jacobina e Jaguarari, no norte do estado.