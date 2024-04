ALAGOAS

Adolescente atira em colega de escola por ciúme da ex

Um adolescente foi baleado, na manhã desta quinta-feira (18), em uma escola pública da cidade de Igaci, no interior de Alagoas. O autor do disparo é um aluno de 16 anos.

Segundo informações do portal Uol apuradas com a Polícia Civil alagoana, ele decidiu atirar no colega porque ele estaria namorando sua ex.