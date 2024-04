SISTER

Isabelle ganha como 'mais querida' no 'BBB 24: O Reencontro' e celebra 5 milhões de seguidores

A finalista do Big Brother Brasil 24, Isabelle Nogueira, compareceu ao BBB 24: O Reencontro junto dos companheiros de reality. Durante o programa, ela ganhou o troféu "Fogo no Saquinho: Mini Querido". A amazonense também celebrou a conquista de 5 milhões de seguidores nas redes sociais.

O especial BBB 24: O Reencontro, transmitido pelo Multishow, premiou Isabelle com o "Fogo no Saquinho: Mini Querido", que significa que a participante foi a mais votada como "querida" entre os eliminados do BBB.