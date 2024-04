FAMOSO EM SP

Quem era MC Dieguin MD, funkeiro evangélico que morreu afogado

O funkeiro MC Dieguin MD, de 20 anos, morreu afogado após cair na represa Salto Grande, na cidade de Americana, em São Paulo. Ele gravava um conteúdo para o seu canal no YouTube, quando pulou na água e se debateu.

Segundo o Splash, do UOL, testemunhas alegaram que a vítima não conseguiu ser resgatado com vida. A Polícia Civil continua investigando a morte do jovem.