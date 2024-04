MEDO

'Perigoso': moradores do Campo Grande relatam preocupação com quedas de árvores

Após a queda de uma árvore centenária na Praça do Campo Grande nesta quinta-feira (18) , moradores da região reclamam que esta não é a primeira ocorrência e têm medo de acontecer alguma fatalidade. Segundo dados da Secretaria de Manutenção da Cidade (Seman), 136 ocorrência do tipo foram registradas neste ano em Salvador.

Equipes da Seman estão no local para retirada da árvores. A pasta municipal relaciona o problema com o número de chuvas, no entanto, o motivo da queda no Campo Grande ainda é avaliado por técnicos. A secretaria ainda informou que a última podagem na região foi feita de forma preventiva antes do Carnaval.