Avô morre na frente do neto após levar 'voadora' no peito

Um idoso de 77 anos morreu após levar um "voadora" no peito, na cidade de Santos, no litoral paulista. De acordo com o portal UOL, a vítima, César Fine Torresi, atravessava a rua de mão dada com o neto quando um carro quase o atropelou.

Após o idoso bater com a mão no capô do veículo, houve um desentendimento. O motorista desceu e o golpeou com os pés na região do peito. O crime ocorreu na rua Pirajá da Silva, na tarde do último sábado (8).