Homem procurado por homicídio qualificado é preso em blitz em Salvador

Um homem de 42 anos, procurado pela polícia pelo crime de homicídio qualificado, foi preso durante uma blitz em Salvador no último domingo (9). O flagrante foi realizado em uma fiscalização na BR-324.

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) cumpriram o mandado após dar ordem de parada a um motociclista e no decorrer da identificação pessoal, verificarem a existência de um mandado de prisão em aberto, expedido pela 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador. O documento de prisão preventiva tem validade até maio/2042.