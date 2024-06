CARTILHA DO CRIME

Cartilha do PCC proíbe 'talaricagem', 'pederastia' e 'malandrismo' na facção

Uma cartilha da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) com 45 regras de conduta dos faccionados foi apreendida em uma penitenciária do estado de São Paulo. A informação foi divulgada pelo jornalista Josmar Josino, do portal UOL.

Entre as regras, a cartilha trata dos atos de "talaricagem", ou seja, a proibição de qualquer faccionado em se envolver com a mulher de outro integrante do PCC. O "crime" é punido com pena que vai desde a exclusão da organização sem a possibilidade de retorno até medidas mais severas.