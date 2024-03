OPORTUNIDADE

Concurso da Caixa encerra inscrições hoje; veja como concorrer

Os salários iniciais vão de R$ 3.762 a R$ 14.915, dependendo do cargo

As inscrições para o concurso público da Caixa Econômica Federal se encerram nesta segunda-feira (25), às 16h. Ao todo, 4.050 vagas estão disponíveis em todo o país. Os salários iniciais vão de R$ 3.762 a R$ 14.915, dependendo do cargo.

Há oportunidades para ensino médio e superior. Até o momento, mais de 1,2 milhão de pessoas se inscreveram. As inscrições devem ser feitas no site Fundação Cesgranrio, organizadora do certame.