SÃO PAULO

Falso cuidador que dopava idosos para roubar residências é preso

O Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC) prendeu na manhã desta quinta-feira, 21, um homem responsável por um suposto esquema de roubos no qual, para acessar a casa das vítimas, se passava por cuidador de idosos. O suspeito e a esposa foram detidos em um imóvel no Jardim Júlia, zona sul de São Paulo. No local os policiais encontraram R$ 40 mil, relógios e aparelhos celulares.

Entre as vítimas está um casal de idosos, com mais de 80 anos, do bairro da Aclimação, na zona sul. Em janeiro, quando o crime aconteceu, uma das vítimas se recuperava de um tratamento de câncer no cérebro e quase morreu em função dos efeitos do sonífero a que foi submetida.