Fisiculturista vira réu após morte de esposa espancada

A decisão foi acatada pela Justiça e apresentada pelo Ministério Público de Goiás (MP-GO). Na alegação, Igor teria cometido o crime por meio cruel, impossibilitando a defesa da vítima. Ainda na denúncia do MP, o fisiculturista agrediu a companheira por ela ser do sexo feminino, caracterizando feminicídio.

A defesa do suspeito terá 10 dias para oferecer documentos e justificações. Enquanto isso, Igor segue preso desde o último dia 17 de maio. No hospital, após o ocorrido, o fisiculturista alegou que a esposa tinha sofrido uma queda, no entanto, a delegada do caso, Bruna Coelho, alegou que as lesões apresentadas eram incompatíveis com a versão apresentada por Igor.