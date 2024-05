Jornalista despenca do 3° andar de prédio durante encontro e é internado no DF

Um jornalista de televisão foi internado em um hospital de Brasília depois de ficar gravemente ferido ao cair do 3° andar de um prédio. O caso foi registrado na Polícia Civil no último dia 25 de maio.

Não há informações do que ocorreu dentro do apartamento, mas segundo o site Metrópoles, o comunicador teria despencado do terceiro andar do prédio durante o ato sexual, cerca de 12 metros.