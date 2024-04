POLÍTICA

Líderes de acampamento indígena criticam Rui Costa ao pedir demarcações

Documento divulgado pelas lideranças ressaltou que as ameaças aos territórios, culturas e direitos indígenas persistem no país

O Acampamento Terra Livre (ATL) divulgou, nesta segunda-feira (22), uma carta com críticas à condução da política de demarcação de terras adotada pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

As lideranças afirmam que as promessas da gestão federal continuam pendentes e que o ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), "segue mandando" nas homologações.

"Já estamos no segundo ano de governo, e as suas promessas sobre demarcações continuam pendentes. Rui Costa, ministro Chefe da Casa Civil, segue 'mandando' sobre as homologações de Terras Indígenas e não podemos admitir esta situação", diz o ATL.