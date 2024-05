VEJA VÍDEO

Homem escala portão e tenta invadir sede da Polícia Civil na Piedade

Vídeos mostram o homem sem blusa e com apenas uma bermuda enroscado no topo do portão. As pernas e braços dele já estão dentro da sede, enquanto o resto do corpo continua pendurado do lado de fora. As imagens ainda mostram um policial civil tentando tirar o homem do local. Uma viatura do SAMU está estacionada em frente à sede.