HOTEL CHILLI

Caso de jovem morto após deixar sauna gay em SP é investigado pela Polícia Civil

Um homem de 23 anos morreu em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em São Paulo após ser resgatado, sem documentos, pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em uma rua no bairro Santa Ifigênia, no centro de São Paulo. O jovem estava sendo procurado após ter sido visto pela última vez em um estabelecimento conhecido como Hotel Chilli, no Largo do Arouche, também no centro.