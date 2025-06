'NEGLIGÊNCIA'

Família de paciente com câncer denuncia refeição com larva em hospital

Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro classificou o caso como 'gravíssimo'

A família de uma paciente oncológica denunciou que a mulher recebeu uma refeição com larva na noite de quinta-feira (12), no Hospital Federal do Andaraí, na zona norte do Rio de Janeiro. Segundo o relato da filha e da tia da paciente, a larva foi encontrada entre os pedaços de berinjela servidos no jantar. As informações são do jornal Folha de S.Paulo.>