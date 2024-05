REVOLTA DOS MALÊS

Ladeira da Praça, no Centro Histórico de Salvador, tem novo nome a partir de hoje; saiba detalhes

A histórica Ladeira da Praça, no Centro de Salvador , agora se chama Ladeira Revolta dos Malês

Uma lei que muda o nome da histórica Ladeira da Praça, no Centro de Salvador para Ladeira Revolta dos Malês foi sancionada nesta quinta-feira (2), pelo prefeito de Salvador, Bruno Reis. A medida, proposta pela vereadora Marta Rodrigues e aprovada pela Câmara Municipal de Salvador, foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM).