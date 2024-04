SALVADOR

Chuva abre cratera na Ladeira da Preguiça e trânsito é interditado

Ocorrência é no bairro Dois de Julho

O trânsito na Ladeira da Preguiça, no bairro do Dois de Julho, em Salvador, precisou ser completamente interditado na manhã desta terça-feira (9). Segundo a Transalvador, o bloqueio é necessário devido a uma cratera que se abriu no local.