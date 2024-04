EFEITOS DA CHUVA

Teto desaba por conta da chuva e escola fica sem aula em Parque São Cristóvão

Estudantes não terão aula até a próxima segunda-feira (15)

Wendel de Novais

Publicado em 9 de abril de 2024 às 12:38

Teto desaba por conta da chuva e escola fica sem aula em Parque São Cristóvão Crédito: Wendel Novais/CORREIO

Além de alagar ruas e casas, a chuva causou um desabamento de teto na Escola Estadual José Augusto Tourinho, no Parque São Cristóvão. De acordo com moradores, o colégio está sem aula desde a segunda-feira (8), quando estudantes foram avisados da suspensão das atividades. A previsão de retorno, segundo os próprios alunos, é para a próxima semana por conta dos estragos. A Secretaria de Educação (SEC) foi procurada para confirmar a informação, mas ainda não retornou.

"Caiu o forro do teto da cantina na segunda-feira e agora pela manhã, quando eu vim, caiu também o teto da parte da frente da escola. Na segunda, já falaram que não teria aula a semana toda, e que só semana que vem, provavelmente, voltaria a ter. Aqui tem muita gente do Ensino Fundamental e também do Ensino Médio. De manhã e de tarde, são 2 mil alunos sem aula", conta Levi Guimarães, 15 anos, estudante do colégio. O número de alunos também não foi confirmado pela SEC.

A parte externa do colégio também foi afetada pela chuva. A reportagem não conseguiu acesso ao interior da escola porque o volume de água impossibilita a passagem. Pais de estudantes e os próprios alunos reclamam do impacto da falta de aulas no calendário escolar. Ana Carolina Cardoso, 14 anos, sente o aprendizado prejudicado porque, todo ano, a chuva atrapalha os estudos.

"Isso já aconteceu várias vezes no Parque [São Cristóvão], todo ano é desse jeito. O telhado colégio caiu ontem e agora estamos sem aula. O que passaram para nós é que só segunda retorna, e a escola está cheia de mofo. Isso é muito ruim para nós que queremos estudar e ficamos sem aula muito tempo por isso", reclama a estudante.

A Escola Estadual José Augusto Tourinho fica situada na região da Baixa do Jacaré, localidade do Parque São Cristóvão que fica às margens do Rio Ipitanga I, que teve as comportas de sua barragem abertas por conta do volume de água. Com a vazão das comportas e o volume de chuvas, o bairro está alagado há mais de 24 horas.