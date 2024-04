EVITAR RISCOS

Energia: saiba como manter a segurança em períodos de chuvas intensas

As fortes chuvas que assolam o estado não devem parar nos próximos dias e, durante período de chuvas intensas, os raios, alagamentos e quedas de árvores podem afetar a rede elétrica. Por isso, a Neoenergia Coelba recomenda orientações para reforçar a segurança da população, seja no uso dos eletrodomésticos e eletrônicos ou na adoção de atitudes conscientes.

Uma das recomendações é observar se a chuva vem acompanhada de raios, pois, caso seja, merece atenção redobrada. Os raios podem interferir nos eletrodomésticos, causando danos aos equipamentos e potenciais choques ou curtos-circuitos. Essas situações podem acontecer principalmente se a residência não tiver um sistema de para-raios com um conjunto de aterramento ou possuir um que não esteja de acordo com as normas de segurança. Por regra, toda residência deve ter um sistema desses, pois isso diminui as chances de que o raio vá para a rede interna e danifique os aparelhos eletrônicos.