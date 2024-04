TEMPORAL

Cidade Baixa e Pau da Lima são principais áreas afetadas pela chuva em Salvador

Capital baiana registra 65 ocorrências por causa da chuva nesta terça (9)

Da Redação

Publicado em 9 de abril de 2024 às 08:19

Chuva em Salvador Crédito: Marina Silva/CORREIO

A chuva que atinge Salvador já causou 65 solicitações para a Defesa Civil (Codesal) na manhã desta terça-feira (9). As principais áreas atingidas são: Cidade Baixa - com 18 notificações -, Pau da Lima - 11 - e Subúrbio/Ilhas, Itapuã/Ipitanga, Cabula/T.Neves - com 7.

Já são registradas 25 ameaças de deslizamento - sendo 18 na Cidade Baixa, 14 de imóvel alagado - com sete em Itapuã/Ipitanga - e 13 de deslizamento de terra - seis em Pau da Lima. O distrito com menos ocorrência é o de Valéria (1).

As chuvas que caíram em Salvador ao longo de segunda-feira (8) ocasionaram 402 ocorrências registradas junto a Defesa Civil de Salvador (Codesal), incluindo deslizamentos de terra, rompimento de pistas e desabamentos, conforme dados atualizados às 20h.

De acordo com a entidade, foram contabilizados 175 milímetros de chuva em 24 horas, quantidade que equivale à precipitação de 121,4 bilhões de litros de água sobre toda a área da cidade.

Cada milímetro registrado pelo pluviômetro representa um litro de água por metro quadrado. Uma vez que Salvador tem 693,8 km² de área, o volume total de chuva é de 121.415.000.000 de litros, o que seria suficiente para encher mais de 48 mil piscinas olímpicas, conforme cálculo do professor de Matemática Benício Fagundes.

Em 24 horas, o local com maior registro de chuvas na capital baiana foi Nova Brasília, que contabilizou 160.2 milímetros. Em seguida, aparece o IAPI, com 155.6 milímetros, e Ondina, com 144.6 milímetros.