SEM TRÉGUA

Em Salvador, choveu 121,4 bilhões de litros de água em 24h

Chuvas causaram transtornos na cidade; mais de 400 ocorrências foram registradas pela Codesal

Larissa Almeida

Publicado em 9 de abril de 2024 às 05:15

Transtornos causados pela chuva Crédito: Marina Silva/CORREIO

As chuvas que caíram em Salvador ao longo desta segunda-feira (8) ocasionaram 402 ocorrências registradas junto a Defesa Civil de Salvador (Codesal), incluindo deslizamentos de terra, rompimento de pistas e desabamentos, conforme dados atualizados às 20h. De acordo com a entidade, foram contabilizados 175 milímetros de chuva em 24 horas, quantidade que equivale à precipitação de 121,4 bilhões de litros de água sobre toda a área da cidade.

Cada milímetro registrado pelo pluviômetro representa um litro de água por metro quadrado. Uma vez que Salvador tem 693,8 km² de área, o volume total de chuva é de 121.415.000.000 de litros, o que seria suficiente para encher mais de 48 mil piscinas olímpicas, conforme cálculo do professor de Matemática Benício Fagundes.

Em 24 horas, o local com maior registro de chuvas na capital baiana foi Nova Brasília, que contabilizou 160.2 milímetros. Em seguida, aparece o IAPI, com 155.6 milímetros, e Ondina, com 144.6 milímetros. Com a alta pluviométrica, o acumulado do mês já é de 340.4 milímetros de chuva, quando o esperado para abril inteiro eram 284,9 milímetros. As informações são do Centro de Monitoramento de Alerta e Alarme da Defesa Civil de Salvador, atualizado às 15h40 desta segunda-feira (8). Um novo boletim foi solicitado à entidade, que não respondeu até o fechamento desta matéria, às 20h.

No fim da tarde, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta vermelho de acumulado de chuva com grau de severidade de grande perigo para os municípios da Região Metropolitana de Salvador, Sul e Centro Sul baiano. O alerta teve início nesta segunda (8), às 16h50, e se estenderá até às 9h desta terça-feira (9). O comunicado alerta para chuva superior a 60 milímetros por hora ou acima de 100 milímetros por dia. Ainda, avisa sobre alto risco de grandes alagamentos e transbordamentos de rios, bem como grandes deslizamentos de encostas em cidades com tais áreas de risco.

De acordo com o Inmet, a população dessas localidades deve seguir as recomendações de desligar aparelhos elétricos e quadro geral de energia, observar alteração nas encostas, permanecer em local abrigado e, em caso de situação de inundação ou similar, proteger os pertences da água envoltos em sacos plásticos. Para obter mais informações, deve entrar em contato com Defesa Civil (telefone 199) e com o Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Balanço das chuvas

No total, 138 deslizamentos de terra foram computados somente nesta terça-feira, sendo a maioria das ocorrências concentradas nos bairros de Pau da Lima (31), Liberdade (29) e Cajazeiras (22), respectivamente. No bairro do Politeama, um deslizamento de terra que ocorreu na fundação de um edifício residencial atingiu a sede da Transalvador, nos Barris, deixando uma funcionária da autarquia ferida, além de quatro carros soterrados. Uma cratera também se abriu no prédio.

A terra atingiu a copa, onde estava a funcionária, durante a madrugada. Segundo Décio Martins, superintendente da Transalvador, ela recebeu atendimento médico logo após o ocorrido. "Ela saiu andando e logo em seguida foi levada para uma unidade de saúde em uma viatura nossa", explicou, em entrevista à TV Bahia.

LEIA MAIS SOBRE O CASO Funcionária da Transalvador fica ferida após deslizamento de terra nos Barris

Após o ocorrido, o expediente na sede da Transalvador foi suspenso e o atendimento ao público foi cancelado. Todos os moradores foram retirados do edifício desabado. Segundo Sosthenes Macedo, diretor da Defesa Civil, os engenheiros fizeram uma avaliação da estrutura ainda na madrugada. "Fomos chamados por volta das 1h, estive aqui com o engenheiro, identificamos o risco, fizemos o isolamento, tiramos os moradores. Agora pela manhã, vamos fazer uma nova avaliação para garantir a segurança não só para os moradores, mas para a autarquia", afirmou, em entrevista à TV Bahia.

Além de deslizamentos de terra, a Codesal registrou 13 desabamentos de muros, sete quedas de árvores, quatro desabamentos de imóveis, três rompimentos de pistas e um imóvel alagado ao longo do dia. Por conta dos transtornos causados pelas chuvas, todas as 14 sirenes do Sistema de Alerta e Alarme foram acionadas em áreas de risco, que estão localizadas no Mamede, Bom Juá, Irmã Dulce, Mangabeira 1, Mangabeira 2, Calabetão, Vila Picasso, Creche, Moscou, Voluntários da Pátria, Baixa do Cacau, Bosque Real e Olaria.

As sirenes são acionadas pela Defesa Civil de Salvador (Codesal) quando são registradas chuvas fortes acima de 150 mm em 72 horas. Atendendo ao que determina o Plano de Prevenção de Defesa Civil (PPDC), a Defesa Civil emitiu, no domingo (7), um alerta máximo devido ao acumulado de chuvas acima de 150 milímetros nas últimas 72 horas na capital baiana.

Os moradores nas comunidades foram conduzidos a uma unidade de acolhimento localizada em escola do município, onde ficam abrigadas até a cessação do risco. "As pessoas devem ficar atentas, procurar sair de suas casas ao menor sinal de risco, buscar abrigo em locais seguros, mesmo que a intensidade da chuva se reduza. O solo continua bastante encharcado e é grande o risco de deslizamento", alerta o diretor da Codesal, Sosthenes Macêdo.

Quantidade de chuva em 24 horas, de acordo com a Codesal:

1. Nova Brasília – 160.2 milímetros

2. IAPI – 155,6 milímetros

3. Ondina – 144,6 milímetros

4. Retiro – 142,4 milímetros

5. Centro – 141 milímetros

6. Liberdade/Vila Sabiá – 139,2 milímetros

7. Cajazeiras VII/Irmã Dulce – 138,2 milímetros

8. Mirante de Periperi – 137,2 milímetros

9. Canabrava – 136,6 milímetros

10. Periperi – 135,2 milímetros