FORTES CHUVAS

Funcionária da Transalvador fica ferida após deslizamento de terra nos Barris

Uma funcionária da Transalvador ficou ferida após um deslizamento de terra atingir a sede da autarquia, no Barris, na madrugada desta segunda-feira (8). O expediente na sede da Transalvador foi suspenso e o atendimento ao público foi cancelado.

O deslizamento de terra ocorreu na fundação de um edíficio residencial, no bairro do Politeama. Quatro carros ficaram soterrados e uma cratera se abriu no prédio.