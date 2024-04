ALAGAMENTOS

'Nunca vi nada parecido': moradoras de Piatã relatam sufoco após chuva intensa

A chuva que caiu em Salvador nesta segunda-feira (8) alagou residências que não se enquadram nas áreas de riscos classificadas pela Defesa Civil de Salvador (Codesal). Por volta das 12h, a oceanógrafa Marina Motta, 35 anos, foi surpreendida com a quantidade de água que alagou a própria residência, localizada no condomínio Villa Tropical, em Piatã. Foram apenas 40 minutos de chuva para alagar quartos, cozinha e banheiro. “Foi muita água! Moro aqui há 28 anos e nunca vi nada parecido”, disse.

Marina mora na parte mais alta do condomínio, que já havia registrado alagamentos em casas localizadas em pontos mais baixos. A quantidade de água foi tanta que os ralos não conseguiram escoar. “A água subiu muito rapidamente e alagou minha casa, entrou uns 10 cm dentro cômodos”, afirmou.

A oceanógrafa só conseguiu retirar toda a água às 14h30, quando a chuva cessou. Por sorte, ela não perdeu nenhum eletrônico, no entanto, alguns móveis incharam. “Eu consegui levantar alguns móveis e a máquina de lavar, colocando em cima de tijolos. Meu guarda-roupa ficou danificado, mas não cheguei a perder”, contou.

A aposentada Olindina Lopes, 74, também sofreu com a casa alagada em Piatã, no condomínio Sol Nascente. Nesse caso, a piscina da casa chegou a transbordar. “Amanheceu tudo sequinho. Por volta das 11h, a água avançou rapidamente e alagou todos os cômodos casa”, disse.

A influenciadora baiana Rafaela Moreira, que coleciona mais de 2 milhões de seguidores no Instagram, também registrou perrengues por causa da chuva. “Para quem acha que não alaga no Alphaville, olha aí, o ‘pau tá quebrando de chuva e dentro de casa também’”, disse em vídeo publicado na rede social. No registro, ela mostra a piscina transbordando.