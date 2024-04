TEMPORAL

Ao menos 10 unidades de ensino suspendem as aulas por causa das chuvas em Salvador

Seis unidades municipais serviram de abrigo para comunidades mais afetadas

Millena Marques

Publicado em 8 de abril de 2024 às 22:25

Chuva em Salvador Crédito: Marina Silva/CORREIO

Ao menos sete escolas municipais e três faculdades particulares suspenderam as aulas em razão das fortes chuvas que atingiram Salvador nesta segunda-feira (8). Seis das unidades de ensino do município serviram de abrigo para as comunidades mais afetadas, enquanto uma suspendeu as atividades por causa de alagamento. Cerca de 2.400 alunos do ensino fundamental foram afetados.

Foram suspensas as aulas das seguintes unidades municipais: Escola Municipal Leovícia Andrade, do Calabetão; Escola Municipal Antônio Carlos Magalhães, de Bom Juá; Escola Municipal Carvalho Guedes, da Vila Picasso, em Capelinha de São Caetano; Escola Municipal Pirajá da Silva, em Vila do Sabiá, na Liberdade; e Escola Municipal Coração de Jesus e Escola Municipal Eufrosina Miranda, ambas no Lobato. As informações são da Secretaria Municipal da Educação (Smed).

Ainda de acordo com o órgão, as aulas na Escola Municipal Amélia Rodrigues, no bairro do Tororó, foram suspensas “em decorrência do alto volume de água da chuva, associado a uma obra que está sendo realizada no entorno da unidade escolar, fato que compromete o escoamento de água na rua.” Nessa unidade, houve aula normal pela manhã e à tarde, por precaução, até às 15h. As atividades acontecerão normalmente na terça-feira (9).

De acordo com a Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre), a utilização de escolas municipais como Unidades de Acolhimento Provisório “ocorre enquanto permanecem as situações de emergência e calamidade pública.”

O Centro Universitário Jorge Amado (Unijorge) e o Centro Universitário UniFTC, ambos localizados na Avenida Paralela, suspenderam as aulas presenciais do noturno desta segunda. A primeira instituição também suspendeu todas as aulas de terça-feira (9), enquanto a segunda mantém as atividades do noturno. “No campus Camaçari, as aulas presenciais dos cursos semipresenciais serão mantidas. As aulas EAD também estão mantidas”, diz a nota oficial da Unijorge.

O estudante de Comunicação Social Rafael Rocha, 27 anos, ainda conseguiu assistir às aulas da manhã de segunda na Unijorge. Antes das 11h, ele já percebia consequências da chuva intensa que atingiu toda a cidade. “Alguns setores apresentavam diversas infiltrações. Tinha alguns pontos da faculdade com vasilhas aparando a água das infiltrações”, contou.

Embora a Universidade Federal da Bahia (Ufba) não tenha cancelado oficialmente as aulas, as atividades foram suspensas para uma turma que não conseguiu chegar ao campus de São Lázaro em razão dos problemas ocasionados pela chuva.

"As minhas aulas acabaram sendo canceladas por votação no WhatsApp, com autorização do professor. Trinta alunos estavam ilhados sem conseguir se locomover devido às chuvas em diferentes pontos da cidade”, disse a aluna de Artes Plásticas Jenny da Mata, 23.

A Secretaria de Educação do Estado da Bahia (SEC-BA) e o Sindicato das Escolas Particulares do estado (Sinepe-BA) também foram procurados pela reportagem. Ambos afirmaram que não receberam informações sobre suspensão de aulas nas redes estadual e particular de ensino.