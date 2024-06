ELEIÇÕES 2026

Lula admite disputar reeleição e fala de Tarcísio como adversário pela 1ª vez

Petista cobrou do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e dos líderes do governo que conversem mais com o Congresso

Da Redação

Publicado em 18 de junho de 2024 às 20:51

Lula e Tarcísio de Freitas Crédito: Paulo Pinto/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) admitiu, nesta terça-feira (18), que pode ser candidato à reeleição e, pela primeira vez, tratou o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), como adversário político na próxima eleição nacional.

Em entrevista à rádio CBN, Lula manifestou irritação com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, rumo a uma aliança em 2026 com Tarcísio de Freitas. O petista criticou a taxa de juros, disse que Campos Neto “tem lado político” e “não demonstra nenhuma capacidade de autonomia”.

“[Tarcísio] tem mais [poder de influência] que eu. Não é que ele [Campos Neto] encontrou com Tarcísio numa festa. A festa foi para ele, foi homenagem do Governo de São Paulo para ele, certamente porque o governador de São Paulo está achando maravilhoso a taxa de juros de 10,5%. A quem esse rapaz é submetido, como ele vai numa festa em São Paulo, quase assumindo candidatura a um cargo no Governo de São Paulo? Cadê a autonomia dele?”, questionou o petista, que também comparou o presidente do BC a Sergio Moro, hoje senador e ex-juiz da Lava Jato, ao apontar viés político em sua atuação.

Na entrevista, Lula não citou nomes de adversários, mas admitiu concorrer à reeleição para evitar que o país “volte a ser governado por um fascista e um negacionista”. O petista disse que em 2026, quando terá 80 anos, estará no auge da sua vida.

Lula cobrou do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e dos líderes do governo que conversem mais com o Congresso. Na avaliação do chefe do Executivo, na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), houve um processo de empoderamento do Parlamento.