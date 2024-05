Médico encontra 150 larvas 'morando' na boca de uma mulher

Uma mulher de 40 anos sentia um desconforto na região bocal e resolveu procurar ajuda profissional de saúde. No Hospital Sabogal de EsSalud, em Lima, no Peru, a paciente foi diagnosticada com miíase oral, doença que pode levar a ter larvas alojadas em tecidos mortos em qualquer parte do corpo.