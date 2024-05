TRAGÉDIA

Mortes no RS pelas enchentes chegam a 113; 146 estão desaparecidos

Crédito: Gustavo Mansur/Secom Gov Rio Grande do Sul

O números de mortes confirmadas em decorrência das enchentes que atingem o estado do Rio Grande do Sul chegou a 113. Um óbito ainda está sob investigação. Outras 146 pessoas estão desaparecidas e 337.116 estão desalojadas. Os dados atualizados foram divulgados pela Defesa Civil do Estado, na manhã desta sexta-feira (10).