Profissionais de saúde baianos auxiliam no atendimento às vítimas das chuvas no RS

Segundo a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, já são 107 mortos, 136 desaparecidos e 374 feridos

Publicado em 9 de maio de 2024 às 20:27

Há quase uma semana, os profissionais de saúde enviados pela Secretaria da Saúde da Bahia (Sesab) atuam no atendimento às vítimas das chuvas que atingem o Rio Grande do Sul. Juntos, eles reforçam o atendimento às vítimas dos temporais e alagamentos que já devastaram boa parte de Porto Alegre e cidades da região. Segundo a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, já são 107 mortos, 136 desaparecidos e 374 feridos.

A comitiva baiana conta com quatro profissionais: o médico emergencista Walbert Alcoforado, a enfermeira emergencista Amanda Dantas, o sanitarista do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs) Edson Ribeiro, e a sanitarista da Vigilância Ambiental Ademildes Campos.

“A grande maioria das vítimas que auxiliamos estava com quadros de hipotermia e com a saúde mental bastante abalada. Iniciamos os trabalhos com o resgate das vítimas nas regiões de El Dourado, Guaíba, Pontal e Menino de Deus”, relata a enfermeira Amanda Dantas, que já participou de missões humanitárias como a Missão Yanomami e a Missão Repatriados da Faixa de Gaza.

Atuando no município de Caxias do Sul, o sanitarista Edson Ribeiro explica que a equipe de vigilância epidemiológica tem realizado um trabalho de análise do cenário do desastre e pós-desastre, buscando estratégias para minimizar os impactos da tragédia.

“Já estamos em um momento de pós-desastre e, para a vigilância em saúde, a preocupação começa a partir de agora, com a preparação do sistema de saúde que vai receber a população com o que chamamos de doenças emergentes, as arboviroses, hepatites, leptospirose”, explica.