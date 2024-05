SOLIDARIEDADE

Doações para vítimas do RS podem ser feitas nos quartéis dos bombeiros da Bahia

Todos os quartéis do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) estão recebendo, das 8h às 18h, água, ração para animais, materiais de higiene pessoal e de limpeza e alimentos não-perecíveis. Os donativos vão ser levados para as vítimas da chuva que incide no Rio Grande do Sul.