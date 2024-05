208 RESGATES

Bombeiros baianos carregam vítima por trilha de 3 km em área de risco no RS

A tropa do Corpo de Bombeiros da Bahia (CBMBA) carregou por cerca de 3km uma vítima com desidratação e sem alimentação, nesta segunda-feira (6). O resgate aconteceu no distrito de Vila Olívia, em Caxias do Sul, por um trecho de difícil locomoção, transpondo rio e descontinuidades no terreno.