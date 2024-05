BR-116

A caminho do RS, bombeiros de Sergipe sofrem acidente em rodovia baiana

Militares vão auxiliar no resgate das vítimas das enchentes que atingem o sul do país

Um grupo de bombeiros militares de Sergipe, que estava a caminho do Rio Grande do Sul para ajudar no resgate das vítimas das enchentes que atingem o estado, sofreu um acidente de carro na BR-116. O veículo em que estavam os quatro servidores capotou na manhã desta segunda-feira (6), no Km 660 da via, na altura do município de Jequié.