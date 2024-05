RESGATE DE VÍTIMAS

Bombeiros baianos suspendem buscas a desaparecidos no RS por mau tempo

A tropa do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) atuou no município de Bento Gonçalves nesta quarta-feira (8). O objetivo é encontrar três pessoas que estão desaparecidas naquela região. No início da tarde, por volta das 14h, as condições climatológicas mudaram drasticamente e as buscas tiveram que ser suspensas.