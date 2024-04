RIO DE JANEIRO

Motorista de app diz à polícia que idoso estava vivo no caminho para o banco

Segundo informações do portal Uol, o motorista disse que o idoso e a mulher não foram deixados na agência bancária porque o acesso de veículos é proibido no local. A corrida então foi encerrada no shopping.

A mulher teria contado com a ajuda de outro homem para colocar o idoso no carro ao sair da casa. A mulher precisou de ajuda porque o idoso não caminhava.

"Erika o segurava em um braço e o homem em outro", disse. Uma das filhas da mulher também teria ajudado segurando as pernas do idoso, colocado no banco traseiro do veículo.