ESPERANTINA

Mulher morre após ficar com vestido preso em corrente de moto no Piauí

Uma mulher morreu em Esperantina, cidade no interior do Piauí, após a barra do vestido ter ficado presa na corrente de uma motocicleta. Com a roupa enroscada no veículo, Gildete Batista da Costa foi puxada pela força da corrente o que fez com que caísse da moto batendo a cabeça no chão. O acidente aconteceu no dia 25 de março.