TRAGÉDIA

Noiva morre afogada em piscina durante comemoração do próprio casamento no interior de SP

Segundo as investigações, a vítima se desequilibrou e caiu na piscina

Uma mulher de 38 anos morreu afogada em uma piscina durante a festa em que comemorava o próprio casamento. O caso foi registrado no bairro Pires de Baixo, em Limeira na tarde de domingo, 14, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP).