TRISTE COINCIDÊNCIA

Mulher morre na mesma agência do caso 'tio Paulo'

Na última quarta-feira (9), uma mulher morreu na mesma agência bancária do Rio de Janeiro em que Erika de Souza Vieira tentou pegar um empréstimo com o tio, Paulo Roberto Braga , que estava morto em uma cadeira de rodas.

Dessa vez, Maria de Santana, 60 anos, sofreu um mal súbito quando estava no banco em Bangu, zona oeste do Rio. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência, mas já encontraram a vítima sem vida.

Durante conversa com a atendente, ela tentava fazer com que o tio assinasse os papeis para a liberação do empréstimo. Funcionários do banco estranharam a cena, filmaram com celulares e acionaram a polícia.